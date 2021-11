Orano: acquista società trasporto nucleare Stsi da Geodis

02 novembre 2021 a

Parigi, 2 nov. (Adnkronos) - Il gruppo francese Orano (ex Areva) acquista la società che opera nel settore del trasporto ferroviario di materiali sensibili tra cui il nucleare da Geodis, società controllata dalla ferrovie francesi Sncf. Lo rende noto Orano in un comunicato. Stsi, la società di trasporti speciali industriali (Stsi) occupa circa 60 dipendenti e opera in Francia e in Belgio. Orano nei mesi scorsi aveva acquistato Kse al gruppo tedesco Daher.