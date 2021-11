02 novembre 2021 a

Belgrado, 2 nov. - (Adnkronos) - Salvatore Cavallaro riporta l'Italia sul podio ai mondiali di boxe dopo 8 anni. Alla Stark Arena di Belgrado il 26enne siciliano supera il kazako Nurkanat Raiys per 'split decision' e approda in semifinale nel tabellone della categoria di peso fino ai 75 kg. Cavallaro tornerà sul ring nella sessione pomeridiana di giovedì 4 novembre per fronteggiare il cubano Yoenlis Hernandez Martinez.