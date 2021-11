Antisemitismo: Fiano, 'grave post Siri, vero Salvini?'

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Io sarei ben contento di scrivere sempre di altri argomenti, ma quando un senatore della Repubblica attacca qualcuno, inventandosi radici linguistiche completamente sbagliate (meta viene dal greco non dall'ebraico) proprio in quanto ebreo, allora il pericolo è vicino e bisogna reagire. Vero Matteo Salvini?”. Lo scrive sui social Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, commentando il post pubblicato dal senatore della Lega Armando Siri in cui sostiene che “dopo quasi vent'anni dalla sua nascita, Facebook cambia nome al futuro che diventa ‘MetaVerso'. È interessante l'utilizzo della parola ‘Meta' che ha una radice ben precisa in ebraico, quella di ‘morte'. E Zuckerberg è ebreo”.