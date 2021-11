Camera: Fico, 'da oggi tour visuale per conoscerne edifici e patrimonio artistico'/Rpt

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Da oggi è online il nuovo tour visuale di Montecitorio. Sul sito della Camera, troverete una nuova sezione che permetterà di conoscere in modo più approfondito la storia dell'istituzione, le opere che custodisce e i suoi ambienti principali. Undici clip segnano le tappe di un percorso di visita inedito, accessibile in ogni momento, un viaggio all'interno di Palazzo Montecitorio e delle altre sedi della Camera in cui sarete guidati dagli assistenti parlamentari". Lo afferma il presidente Roberto Fico, presentando la nuova sezione del sito della Camera creata per conoscere da vicino i tesori storico-artistici di Montecitorio e delle altre sedi della Camera.

"Alle pillole video - realizzate grazie al supporto di Rai Cultura - sono affiancati altri contenuti: documenti e immagini che fanno parte del prezioso archivio storico della Camera. Un itinerario di visita è dedicato ai cambiamenti che hanno interessato Montecitorio durante l'emergenza sanitaria e alla riorganizzazione degli spazi necessaria.

"Questo lavoro -aggiunge Fico- si inserisce nel processo di apertura, fisica e virtuale, di Montecitorio che va avanti da tempo. Visitando la Camera in presenza ma anche collegandosi al sito, i cittadini possono anche comprendere meglio come lavori il Parlamento, un approccio fondamentale per rinsaldare ulteriormente il rapporto tra eletti ed elettori e far sentire tutti parte di una comunità che avanza e cresce insieme".