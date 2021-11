Calcio: Roma, Curva Sud chiusa per un turno con sospensione condizionale

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - La Roma è stata sanzionata per i cori discriminatori contro i giocatori del Milan Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié. Il Giudice Sportivo ha inflitto al club giallorosso l'obbligo di disputare una gara casalinga con la Curva Sud priva di spettatori: pena sospesa per il periodo di un anno, "con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".