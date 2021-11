Scuola: Giannelli (presidi), 'sotto 12 anni registriamo incremento contagi'

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La condizione di vaccinazione, è indubbiamente positiva nella fascia d'età sopra i 12 anni, e poi all'interno del personale scolastico che è vaccinato più o meno al 95%, chiaramente rende più agevole la gestione della situazione. Sotto i 12 anni posso dire che si segnala un certo incremento dei casi: non lo posso dire su base statistica, ma lo faccio sulla base delle comunicazioni che abbiamo quotidianamente con tutti i nostri iscritti in tutta Italia. C'è un leggero incremento, ma non so dire se questo è legato a caratteristiche peculiari del virus o semplicemente al fatto che, in ogni caso, c'è una maggiore esposizione tra i ragazzini di quell'età che tra l'altro non possono vaccinarsi" Lo dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli intervenendo a Skytg24.