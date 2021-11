Green pass: Guidesi (Regione Lombardia), 'stop a cortei che penalizzano commercio'

02 novembre 2021 a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - "Firmerò la petizione lanciata da Confcommercio Milano per difendere i commercianti che hanno già pagato le conseguenze della pandemia e che oggi non possono essere ancora vittime di atteggiamenti ostativi al loro lavoro". Lo annuncia l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, sull'appello lanciato da Confcommercio Milano dopo le manifestazioni del sabato pomeriggio contro il green pass.

"Chi chiede rispetto di una posizione, che io personalmente non condivido - aggiunge Guidesi - dovrebbe innanzitutto rispettare chi lavora, a maggior ragione se si tratta di lavoratori che per troppo tempo a causa della pandemia, non hanno potuto svolgere la loro attività".