Green pass: Barberis (Pd), 'da cortei disagi a commercio e imprese'

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - “Appoggiamo convintamente l'appello promosso da Confcommercio. Oggi è indispensabile lavorare, insieme, per garantire riaperture sicure e stabili, a vantaggio di una ripartenza di cui ha bisogno il tessuto produttivo della nostra città, duramente colpito da questa pandemia". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Milano, Filippo Barberis, sull'appello di Confcommercio sulle manifestazione del sabato contro il green pass. "Sebbene ci teniamo a ribadire la nostra totale contrarietà alle posizioni che questi cittadini rappresentano, posizioni per noi 'alleate' del virus e di ulteriori possibili contagi, nessuno mette in discussione il loro diritto di manifestare, ma questo deve essere compatibile con le esigenze del mondo delle imprese e del commercio, oltre che con le regole della normale convivenza civile".

Per Barberis "chi si fa paladino della 'libertà', per essere credibile, deve essere il primo a rispettare quella altrui. Perché non è tollerabile che ogni settimana i no green pass arrechino tutti questi disagi al sistema produttivo e commerciale, così come alla normale circolazione delle cittadine e dei cittadini”.