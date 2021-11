Green pass: Fontana, 'cortei non penalizzino attività economiche'

02 novembre 2021 a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - "Condivido l'appello lanciato da Confcommercio Milano, perché se è sicuramente giusto il diritto di esprimere il proprio parere credo che non si possa penalizzare le attività economiche, la vita di un comparto che anch'esso, in questo periodo, ha sofferto in modo particolare". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla petizione lanciata da Confcommercio Milano contro le manifestazioni organizzate ogni sabato in città dai 'no green pass'.

Fontana ha invece ritenuto inopportuna l'organizzazione di una contro-manifestazione. "Credo che le contrapposizioni, in questo momento, non facciano bene. Poi sicuramente le motivazioni che adduco per ritenere inappropriata un tipo di manifestazione, le adduco anche per l'altra. Quindi è chiaro che anche una contromanifestazione contribuirebbe a impedire o rallentare le attività' commerciali. Inoltre, anche per le tensioni che potrebbero crearsi credo proprio non valga la pena".