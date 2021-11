Ricerca: Nobel Parisi, 'importante finanziare sfide nostro futuro'

02 novembre 2021 a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - "Un premio che offre un riconoscimento agli scienziati che fanno ricerche, anche pure, è fondamentale. "Il 'Premio Lombardia è ricerca', quest'anno dedicato alla sostenibilità è un'iniziativa estremamente importante in quanto la nostra sostenibilità è fondamentale per il nostro futuro". Lo afferma Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, fisico teorico dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, in un video per il premio 'Lombardia è ricerca', che verrà consegnato lunedì prossimo.

"Abbiamo una serie di sfide per il nostro futuro - ha aggiunto- ed è importante che queste sfide siano finanziate, che le persone che lavorano abbiano dei riconoscimenti e siano in grado di portare avanti le proprie ricerche, che inizialmente possono sembrare puramente accademiche ma che troveranno applicazione nel futuro".

A partire dal 2017, la giunta regionale della Lombardia ha indetto annualmente il Premio 'Lombardia è ricerca' finalizzato a riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di persone che tramite le proprie ricerche, scoperte e invenzioni abbiano apportato un significativo contributo nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica.