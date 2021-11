Scuola: Affinita (Moige), 'permessi retribuiti a genitori con studenti in quarantena'

02 novembre 2021 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Il provvedimento illustrato dal sottosegretario Costa in merito alla quarantena, se non integrato da un contestuale provvedimento di permessi retribuiti per i genitori che assistono il figlio minorenne, crea danni sociali e disagi evidenti. Sono tantissime le mamme e i papà che non potendo usufruire per esigenze professionali dello smart-working non sanno a chi lasciare i propri figli, in caso di quarantena". Lo ha dichiarato Antonio Affinita, direttore generale del Moige - Movimento Italiano Genitori.

"Il provvedimento per le quarantene dei ragazzi delle scuole deve essere integrato assolutamente dal relativo permesso retribuito dei genitori. Non possiamo consentire che un genitore debba scegliere tra il rischio di non adempiere al contratto di lavoro e il rischio di lasciare i minori incustoditi a casa, con i pericoli che ne conseguono. Non possiamo lasciare i genitori tra 'incudine e martello'. Che il governo con urgenza dia risposte concrete alle famiglie alla luce di questi provvedimenti che devono necessariamente prevedere una giusta conciliazione tra lavoro, famiglia e sicurezza sanitaria", conclude.