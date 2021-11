Toscana: Mazzeo, 'bene la cabina di regia sul Pnrr avviata da Giani'

02 novembre 2021 a

Firenze, 2 nov. - (Adnkronos) - "Stamani ho partecipato alla prima delle tre riunioni della nuova cabina di regia sul Pnrr avviata dal presidente della Regione Eugenio Giani e con soddisfazione ho visto un clima costruttivo molto incoraggiante. Fare squadra fra Giunta regionale, consiglieri regionali, sindaci, presidente delle province, parlamentari e parti sociali è infatti la condizione necessarie per mettere in condizione la nostra regione di utilizzare velocemente e bene le risorse europee che arriveranno attraverso il Pnrr". Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sulla prima riunione della Cabina di regia per il Pnrr svoltasi stamani nella sala Pegaso presso la Giunta regionale della Toscana.

“Sono sinceramente soddisfatto che con questa scelta il Presidente Giani abbia dato seguito - continua Mazzeo - a una specifica risoluzione del Consiglio regionale, perché sono convinto che quando parliamo di investimenti per il futuro della Toscana e dei toscani si possa costruire una larga condivisione che vada al di là delle collocazioni di parte”.

“Come Assemblea legislativa della Toscana - conclude Mazzeo - siamo pronti ad assumere qualsiasi provvedimento di nostra competenza per velocizzare gli iter, così da non perdere tempo nell'attuazione dei progetti del Pnrr. Presto, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza e i capigruppo, convocherò un Consiglio regionale specificatamente dedicato alle proposte per il Pnrr. Un appuntamento a cui, come eletti dai cittadini toscani, arriveremo dopo aver ascoltato i sindaci, i presidenti di provincia, i parlamentari e le parti sociali, così da avere ben chiaro quali siano le più attuali esigenze dei territori e delle comunità toscane”.