Forza Nuova: in Consiglio Regione Lombardia approvata mozione Pd per scioglimento

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, con 25 voti a favore e 2 contrari e 40 consiglieri che non hanno partecipato al voto, una mozione presentata dal Pd per chiedere al presidente della giunta di attivarsi con il governo affinché si proceda allo scioglimento di Forza Nuova. Nel documento, presentato dal capogruppo Pd, Fabio Pizzul, si sostiene la necessità di promuovere la modifica dello Statuto regionale per stabilire che “in Regione Lombardia è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, di genere, nazionali o religiosi”.