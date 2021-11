M5S: Conte, 'governo con Lega non è stata esperienza da consegnare ai posteri'

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "L'esperienza del Conte I, per come è andata, non è stata un'esperienza da consegnare ai posteri come prospettiva di governo", dice a 'Porta a Porta' il presidente del M5S, Giuseppe Conte. "Invece nel Conte II c'è stato un programma di politiche economiche e sociali e anche per questo abbiamo retto una pandemia, e siamo riusciti a fare una manovra espansiva spazzando via le ricette rigoriste". "Sicuramente questo 6% (del Pil) di adesso è frutto principalmente di quelle politiche", ha rivendicato Conte.