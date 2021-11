Killer Budrio: Cassazione conferma condanna all'ergastolo per ‘Igor il Russo'

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Norbert Feher, noto come Igor il Russo, per l'omicidio di Davide Fabbri, titolare di un bar a Budrio, e della guardia ecologica Valerio Verri, e per il tentato omicidio della guardia provinciale Marco Ravaglia, avvenuti ad aprile 2017 nel ferrarese. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso di Feher contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna.

‘Igor' è detenuto attualmente in Spagna dove è stato processato per l'omicidio di un allevatore e di due agenti della Guardia Civili uccisi nel dicembre 2017 ad Andorra dopo essere fuggito dall'Italia.