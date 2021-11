Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su Superbonus e donatori midollo

02 novembre 2021 a

a

a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Proroga del Superbonus al 110%, revisione delle procedure di rimborso della quota associativa alle associazioni di donatori di midollo osseo ed educazione finanziaria. Sono alcune delle mozioni discusse oggi dal Consiglio regionale della Lombardia. Avviare una interlocuzione con governo e Parlamento per chiedere che la misura del Superbonus 110 venga prorogata mantenendo l'originario regime di incentivi. Lo prevede una mozione, illustrata da Nicola Di Marco (M5S), approvata all'unanimità. Nel documento si precisa che deve essere “confermato il bonus facciate nonché monetizzati i bonus casa, compresi quelli al 65 e 50%, permettendo ai beneficiari di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale”. Si chiede inoltre di mantenere nella platea degli interventi che possono accedere alla misura “quelli per gli edifici non condominiali, ma senza limitazioni Isee”.

Rivedere le procedure di rimborso della quota associativa alle associazioni di donatori di midollo osseo prevedendo l'erogazione direttamente attraverso il Registro Regionale Lombardo e non attraverso i Centri donatori, adeguandosi al modello di convenzione quadro proposta dal Ministero della Salute e semplificando così le procedure per velocizzare l'erogazione. Questa la richiesta contenuta in una mozione promossa dalla consigliera Gigliola Spelzini e dai consiglieri della Lega, approvata oggi all'unanimità dall'assemblea lombarda. Sempre in tema di sanità, è stata invece respinta la mozione del Pd, prima firmataria Carmela Rozza, che chiedeva un'accelerazione dell'organizzazione per la somministrazione della terza dose ai cittadini lombardi over 18 (a favore 21 voti, contrari 36). Sull'argomento è intervenuto anche il presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti.

Nella mozione proposta e illustrata da Guido Barucco (Fi) e approvata all'unanimità dall'aula si chiede al presidente della giunta di attivarsi presso il ministero competente e in Conferenza Stato-Regioni affinché sia trovata “una idonea e tempestiva soluzione al problema di produzione e reperimento dell'additivo Adblue” così da scongiurare il fermo dei mezzi di trasporto in Italia, che causerebbe danni incalcolabili all'economia del Paese. La produzione italiana di Adblue, additivo fondamentale per il funzionamento di autotrasporti, è stata temporaneamente sospesa dall'unica azienda produttrice in quanto il prezzo delle materie prime (gas metano e urea) ha subito un notevole incremento che ne ha reso antieconomica la produzione.