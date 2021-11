Varese: in obbligo dimora per aver dirottato bus rapina negozio, arrestato

02 novembre 2021 a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Un cittadino tunisino è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per aver rapinato un minimarket. Una rapina avvenuta a poche ore dall'udienza di convalida dell'arresto e dell'applicazione dell'obbligo di dimora a Busto Arsizio per aver tentato di dirottare un bus sabato pomeriggio nella cittadina. L'uomo, 29 anni, sabato pomeriggio, in evidente stato di ubriachezza, era salito su un bus, pretendendo di farsi portare alla stazione ferroviaria. Al rifiuto dell'autista del mezzo, aveva estratto un taglierino e lo aveva minacciato. La polizia, avvertita dal conducente, aveva intercettato il bus e arrestato il 29enne.

Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, nonostante la decisione di applicare l'obbligo di dimora a Busto Arsizio, nel pomeriggio di ieri il 29enne ha rapinato un minimarket, minacciando il proprietario con un coltello per farsi consegnare una birra. La polizia lo ha bloccato e ha arrestato per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Il 29enne è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.