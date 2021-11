Salone Nautico di Genova, dal 22-27 settembre 2022 la 62esima edizione

03 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Il Consiglio Generale di Confindustria Nautica ha deliberato le date del Salone Nautico Internazionale di Genova della prossima edizione: la 62esima edizione dell'evento si terrà dal 22 al 27 settembre 2022. Il Salone nautico Internazionale di Genova che dal 1962 riunisce a Genova espositori, professionisti del settore e appassionati del mare, si è confermato anche quest'anno 'punto fermo della nautica', dopo l'edizione 2020 che ha visto la kermesse genovese quale unico evento di settore organizzato in presenza e in sicurezza in Europa. Quest'anno i visitatori sono stati 93.782 e 992 i brand esposti.

Saverio Cecchi, presidente Confindustria Nautica e I Saloni Nautici: “Come Confindustria Nautica crediamo fermamente nel valore del Salone Nautico e siamo orgogliosi della forza e della continuità del nostro Evento. Il 61° Salone Nautico, che si è tenuto a settembre, è stata un'edizione che ha capitalizzato il grande lavoro svolto dall'Associazione negli ultimi anni, e ha dato prova di forza e resilienza superando ampiamente le aspettative, posizionandosi come l'evento di settore in presenza, conforme ai protocolli di sicurezza, più importante in Italia e in Europa."

Il calendario degli appuntamenti di Confindustria Nautica nell'ambito delle iniziative a sostegno delle aziende del comparto prevede la partecipazione al Mestrade di Amsterdam (16-18 novembre), il salone internazionale dedicato agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto. Confindustria Nautica ha organizzato la partecipazione collettiva di 83 aziende italiane, in collaborazione con Ice Agenzia per supportare lo sviluppo delle attività di business e di networking degli operatori Italiani sul mercato internazionale.