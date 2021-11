Inaugurata la sede FENIMPRESE TARANTO, rappresentata dal dott. Marco Marinò.

03 novembre 2021 a

(Bari, 3 novembre 2021) -

Presente sul territorio per tutelare le imprese con servizi innovativi, nasce per affrontare il lavoro in maniera innovativa, guardando al futuro in maniera diversa per allinearsi al modo di lavorare in Europa e nel Mondo.

Continua l'espandersi sul territorio italiano ed il 27 ottobre 2021 si è inaugurata la sede Fenimprese Taranto in via Capua n. 12.

Durante l'inaugurazione, tra le altre cose, si è parlato di FenImprese che, in collaborazione con altre prestigiose Sigle Sindacali e Datoriali rappresentative nel territorio Nazionale, è al lavoro per la stipula e la firma di nuovi Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

CCNL sottoscritti:

AGRICOLTURA, CHIMICA, COPERATIVE SOCIALI e DI SERVIZI, EDILIZIA, FACON, METALMECCANICI, STUDI PROFESSIONALI, INDUSTRIE, ALIMENTARI, TERZIARIO, TURISMO, COMMERCIO, TRASPORTI, VIGILANZA, SICUREZZA E STEWARD.

In foto da sinistra: Simone Razionale – Coordinatore nazionale FenImprese.

Marco Marinò – Presidente sede Taranto. Luca Mancuso – Presidente nazionale.

Contatti: dott. Marco Marinò