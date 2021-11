Pagamenti, Ferrero (Nexi): 'Nostro progetto consolidamento in Europa ambizioso'

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Stiamo portando avanti un progetto di consolidamento dell'innovazione tecnologica, con cuore e testa italiana ma con l'ambizione di un'infrastruttura importante per le banche e i clienti europei". Lo ha detto Marco Ferrero, Commercial Division Director di Nexi, nel corso del Salone dei Pagamenti 2021.

"Sta succedendo una trasformazione importante - ha spiegato - e siamo orgogliosi di portare in Europa un progetto importante di consolidamento di realtà italiane" come Sia, azienda "capace di affacciarsi in Europa, portando tecnologia e competenze", ha detto ancora Ferrero.