Referendum: Ceccanti, 'da Lega emendamento soppressivo, maggioranza resti coesa'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Anche un gruppo di maggioranza, la Lega, oltre a Fratelli d'Italia, ha presentato un emendamento soppressivo della norma approvata in Consiglio dei Ministri che ha consentito anche a chi ha depositato quesiti referendari dopo il mese di giugno di depositare le firme entro il 31 ottobre". Così il deputato Pd, Stefano Ceccanti, relatore del disegno di legge di conversione del decreto 132 che comprende anche interventi sui referendum.

"Il Governo Draghi ha preso questa decisione perché si rischiavano seri problemi di legittimità costituzionale, non per un pre-giudizio favorevole a questa o quella iniziativa. Altrimenti, infatti, si sarebbe verificata una situazione irragionevole: era già stata data una proroga al 31 ottobre per chi aveva presentato il quesito entro fine giugno. Senza quella norma chi aveva presentato dopo avrebbe dovuto consegnare prima. La norma fu votata da tutti tranne i ministri leghisti che non parteciparono al voto".

"Nella votazione di oggi pomeriggio in Commissione ci si attende pertanto logicamente che le forze che sostengono la maggioranza di Governo si comportino in modo coerente, mantenendo la necessaria coesione. Peraltro, oltre al profilo politico generale di lealtà verso il Governo, sarebbero gravi anche le conseguenze specifiche: decadendo il fondamento del deposito al 31 ottobre per alcuni promotori (nel caso concreto cannabis e caccia) la regolarità delle firme sarebbe travolta nuocendo ai diritti dei cittadini".