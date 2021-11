Expo Dubai: missione Giovani imprenditori di Assolombarda per ponte con il Middle East

03 novembre 2021 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Si è appena conclusa la missione imprenditoriale organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, guidati dal Presidente Paul Renda, a Dubai in occasione di Expo 2020. La missione del Gruppo Giovani è stata tra le più partecipate all'Esposizione Universale e ha visto coinvolti più di 240 imprenditori italiani, grazie alla collaborazione tra il Gruppo Giovani di Assolombarda e i Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, Confindustria Como, Confindustria Macerata, Napoli e Ance Giovani.

Obiettivo della missione, creare maggiori sinergie tra le Pmi italiane e le imprese locali, con particolare attenzione a sostenibilità, innovazione e alle opportunità del Pnrr, per favorire la nascita di un ecosistema in cui instaurare nuove relazioni, intraprendere nuove attività di impresa e generare nuove opportunità di sviluppo per i rispettivi territori.

“Abbiamo voluto essere presenti in Expo Dubai per comprendere al meglio come la trasformazione in chiave digitale e la sostenibilità rappresentino opportunità da non perdere non solo per le PMI ma per la comunità intera - ha dichiarato Paul Renda, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda -. Gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi anni hanno vissuto un momento di grande crescita, con una visione e una capacità di immaginare un futuro dove sostenibilità e innovazione coesistono. Essere qui per le nostre imprese significa scambiare know-how, fare relazioni e guardare al futuro”.

Il programma, iniziato il 30 ottobre, ha previsto anche un incontro con l'Ambasciatore e Console d'Italia presso gli Emirati Arabi Uniti e con il Direttore ICE a Dubai, oltre alle visite presso la Dubai Future Foundation e la Dubai Sustainable City.