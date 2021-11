Essence Group lancia MyShield, la prima soluzione antintrusione All-in-One 5G al mondo per casa, famiglia e azienda

03 novembre 2021 a

- Il sistema basato su IoT utilizza un diffusore di fumo integrato e una comunicazione bidirezionale per proteggere proprietà, persone e beni

HERZLIYA, Israele, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Essence Group, un gruppo tecnologico leader nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di sicurezza wireless per abitazioni, famiglie e aziende, ha annunciato oggi il lancio di MyShield, un sistema antintrusione completo con connessione 5G unico nel suo genere.

Il dispositivo MyShield All-in-One può essere utilizzato come soluzione indipendente connessa a reti 5G con tecnologia CAT-M oppure integrato in qualsiasi sistema di sicurezza esistente. Risponde alla crescente richiesta di antintrusione preventiva, con una maggiore protezione di abitazioni e aziende ottenuta costringendo gli intrusi ad abbandonare le strutture prima che possano fare alcun danno. Il design versatile rende il dispositivo ideale per l'uso in una vasta gamma di strutture residenziali e commerciali.

Il sistema integrato e di facile installazione include un rilevatore di movimento a infrarossi passivo (PIR), una videocamera ad alta definizione con funzionalità di registrazione per la verifica video, comunicazione vocale bidirezionale e un diffusore di fumo proprietario che riempie un ambiente in pochi secondi con un velo di fumo innocuo ma che provoca disorientamento e costringe gli intrusi ad abbandonare le strutture. La soluzione incorpora una piattaforma di servizi basata su cloud, che include strumenti di reporting e analisi, e dona ai fornitori di servizi di sicurezza gli strumenti per offrire soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

"A differenza dei sistemi di allarme standard, che permettono agli intrusi di disporre di un tempo sufficiente a provocare danni prima dell'arrivo di un messaggio di sicurezza, MyShield consente ai proprietari di abitazioni e aziende di allontanare gli intrusi dalle strutture in modo efficace e diretto", ha affermato il dott. Haim Amir, amministratore delegato e fondatore di Essence Group. "Stiamo offrendo ai proprietari di immobili la possibilità unica di una maggiore intraprendenza e di un controllo ottimale della situazione, negando agli intrusi il tempo e l'opportunità di causare danni. Questo è l'intervento più efficace in assoluto".

Le soluzioni esistenti tendono ad essere costose, perché richiedono il collegamento a una fonte di alimentazione e l'integrazione con un sistema di sicurezza locale; MyShield è alimentato a batteria e dispone di propri canali di comunicazione, che consentono un'installazione agevole e facilità d'uso. La telecamera HD integrata e le funzionalità vocali bidirezionali rendono MyShield la prima soluzione completa del mercato che offre agli utenti finali la possibilità di rilevare e verificare personalmente la presenza di intrusi e di attivare uno scudo antifumo per costringerli ad allontanarsi.

"Essence Group ha guidato il passaggio del mercato dalle soluzioni di sicurezza che si limitano a monitorare e rilevare gli intrusi a quelle che intervengono attivamente per impedire del tutto il crimine", ha affermato Ohad Amir, direttore tecnico di Essence Group. "Con MyShield stiamo introducendo un concetto innovativo, concepito per offrire una maggiore tranquillità alle persone: l'intervento diventa un nuovo capitolo nell'innovazione della sicurezza".

Essence Group è il primo produttore a introdurre questa soluzione di intervento completamente indipendente, che utilizza la più recente infrastruttura 5G per applicazioni IoT, dopo aver dimostrato le sue capacità innovative nei dispositivi di sicurezza e di protezione personale connessi alla rete 5G al CES 2021. La connettività alle reti 5G con tecnologia CAT-M garantisce i massimi livelli di affidabilità e accuratezza, fornendo al contempo tranquillità e una migliore qualità della vita agli utenti.

Chi è Essence Group

Essence Group è un leader tecnologico globale con la missione di sviluppare e distribuire soluzioni di sicurezza e assistenza sanitaria innovative, basate su cloud, end-to-end e sostenute da servizi di supporto, per la tranquillità degli utenti. Per oltre un quarto di secolo, Essence ha sfidato le convenzioni rendendo la cura e la sicurezza accessibili e convenienti. Con una distribuzione mondiale di oltre 70 milioni di dispositivi connessi, Essence aiuta le persone a vivere una vita più sicura e indipendente.

Per maggiori informazioni, visita il sito: https://www.essence-grp.com/

