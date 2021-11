Quirinale: Bersani, 'Giorgetti? Cerchiamo di essere normali prima di eccezionali'

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Cerchiamo di essere normali prima di essere eccezionali, leggiamoci la Costituzione". Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7 sulle parole di Giancarlo Giorgetti. Quanto ai nomi che circolano per il Colle, Bersani osserva: "Questa è la solita tattica", nomi che si fanno per essere bruciati "ma anche quelli che lo fanno devono sapere che l'apertivo è rispuntato come digestivo... stiano attenti".