Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Tutti hanno in testa di subordinare la scelta del Quirinale alle scelte politiche: Giorgetti ha problema di riorientare la Lega, Salvini la pensa in modo opposto. Ma tutti questi che hanno giurato sulla Costituzione, per cortesia, se la vogliono leggere? Se lo facessero e la smettessero con queste cose, sarebbe meglio". Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7.