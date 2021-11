Tabacco, Prandini (Coldiretti): 'Con M.a.c.i.s.t.e. certezze a filiera e consumatori'

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Il progetto M.a.c.i.s.t.e. è di fondamentale importanza per dare certezze alla filiera produttiva e ai consumatori, a cui deve essere garantita loro la sicurezza della salute. Molto si può fare, sempre in collaborazione con le forze dell'ordine, creando le condizioni che tutto quello che oggi non emerge, lo si scopra per creare valore economico e crescita per l'Italia". Così il Presidente Nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della presentazione del progetto M.a.c.i.s.t.e., tenutasi presso il Centro Congressi Rospigliosi a Roma.

"Gli accordi di filiera sono importanti per quanto riguarda il lavoro che viene fatto con tutti i soggetti che la compongono, dalla parte agricola alle industrie di trasformazione – ha continuato Prandini -. Siamo convinti che un miglior utilizzo delle risorse del recovery, porterà sempre più in evidenza le fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti. In questo modo, si daranno le giuste informazioni ai cittadini e ai consumatori".