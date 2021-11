Tabacco, Eurispes: 'Maciste. utile per contrasto contrabbando, ogni anno persi 400 mln'

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "M.a.c.i.s.t.e. è un progetto che si propone di dare un'informazione robusta del fenomeno del contrabbando ed è un primo passo importante per contrastare questi fenomeni. In questo Paese dobbiamo maturare la consapevolezza che la legalità è un beneficio per tutti e che il fenomeno del contrabbando sottrae ogni anno alle casse dello Stato oltre 400milioni di euro. Soldi che non vanno in sanità, istruzione e contributi all'imprese. Quindi, ogni iniziativa che punta a contrastare il malaffare è la benvenuta". Così il Presidente del Comitato Scientifico di Eurispes, Alberto Mattiacci, a margine della presentazione del progetto M.a.c.i.s.t.e tenutasi presso il Centro Congressi Rospigliosi a Roma.

“Smontiamo l'aurea romantica che è sopra il contrabbando di sigarette. Questo è un fenomeno negativo che fa male al Paese ed una informazione di qualità può aiutare a contrastarlo”, ha continuato il Professore Ordinario di Management e Marketing.