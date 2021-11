Sarà Valentina Sampaio il Nuovo Volto di Armani beauty

03 novembre 2021 a

PARIS, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Armani beauty è lieta di comunicare che il suo nuovo volto sarà la modella e attivista brasiliana Valentina Sampaio, che si unirà così alle attrici Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani e Greta Ferro, agli attori Ryan Reynolds, Jackson Yee e Nicholas Hoult, nonché alle modelle Barbara Palvin e Madisin Rian: ciascuno di loro incarna a modo proprio l'estrema visione della bellezza di Giorgio Armani.

Sampaio è una modella ventiseienne che ha iniziato la propria carriera nel 2016 sfilando alla settimana della moda di San Paolo. In seguito è apparsa sulla copertina del numero di marzo 2017 di Vogue Paris, segnando la sua prima copertina Vogue. Da allora, è apparsa su diverse altre copertine, tra cui Vogue, Elle e Sports Illustrated. Nel novembre 2020 è apparsa sulla copertina di uno speciale numero di Harper's Bazaar Spagna insieme allo stesso Giorgio Armani. Recentemente è stata inclusa nel calendario V & VMAN 2021, creato in collaborazione con Emporio Armani in occasione del 40° anniversario del marchio.

«Armani beauty rappresenta la mia visione di come dovrebbe essere oggi la bellezza: espressiva e trasversale. Esattamente come i miei vestiti, anche i miei prodotti beauty mirano a dare più forza alle donne, indipendentemente dalla cultura, dalla provenienza geografica o dal background. Sono orgoglioso di avere Valentina come nuovo volto di Armani beauty: ammiro la sua volontà, il suo impegno e la sua determinazione. Valentina non ha paura di parlare e le sue parole sono importanti e toccanti», ha affermato Giorgio Armani.

«Sono molto emozionata di diventare il nuovo volto di Armani. Come donna transgender, questa collaborazione rappresenta un grande traguardo, oltre ad essere la realizzazione di un sogno personale. Il make-up ha svolto un ruolo significativo nella mia personale evoluzione e ringrazio Armani beauty per aver saputo accogliere la diversità, consentire l'espressione creativa e dare forza alla bellezza individuale», ha dichiarato Valentina Sampaio.

Ieri Valentina Sampaio ha affiancato per la prima volta Armani beauty in occasione della cerimonia di premiazione, a Londra, del riconoscimento "Women of the Year" secondo Harper's Bazaar, di cui il marchio è lo sponsor principale. Valentina Sampaio sarà protagonista delle campagne di bellezza 2022 del brand, curate dal fotografo svedese Mikael Jansson. In particolare, sarà presente nella nuova campagna "Lip Power", l'ultimo rossetto di Giorgio Armani.

Armani beauty: semplicità, eleganza naturale e autenticità

Da oltre 20 anni Armani beauty propone make-up dalla texture perfetta, trattamenti con formulazioni nate dalle ricerche più avanzate, nonché profumi creati con gli ingredienti più rari. Ispirata dalle persone comuni e dalle loro esigenze, la linea make-up è nata per valorizzare la bellezza naturale, esaltandola anziché nascondendola, ed è rinomata per alcuni prodotti iconici: i fondotinta "Power Fabric" e "Luminous Silk", la gamma "Neo Nude", il mascara "Eyes to Kill", l'ombretto "Eye Tint", nonché i rossetti "Lip Maestro", "Rouge d'Armani" e il nuovo "Lip Power". Della gamma di prodotti per il viso fa parte anche lo speciale trattamento antietà "Crema Nera". Il brand comprende collezioni di profumi da uomo e da donna, tra cui gli iconici "Acqua Di Giò", "Code", "Sì", "My Way" e la gamma di profumi haute couture "Armani Privé".

