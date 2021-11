Fed: Powell, 'taglio acquisti di 15 mld al mese, fine interventi a metà 2022'**

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. -(Adnkronos) - "Se l'economia si evolve ampiamente come previsto, riteniamo che riduzioni simili nel ritmo degli acquisti netti di attività saranno appropriate ogni mese" e con un simile taglio di 15 miliardi di dollari al mese, gli interventi della Federal Reserve "cesseranno entro la metà del prossimo anno". Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in conferenza stampa dopo la riunione del Comitato di politica monetaria.