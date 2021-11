EcoFlow lancia la stazione di alimentazione portatile RIVER mini

04 novembre 2021 a





La batteria da 210 Wh può essere completamente ricaricata in 1,5 ore ed è disponibile in mercati globali selezionati

PARDUBICE, Repubblica Ceca, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda di soluzioni portatili per l'alimentazione e le energie rinnovabili, lancia oggi in Europa la stazione di alimentazione portatile RIVER mini. Progettata per fornire alimentazione in modo pratico per ogni occasione e stile di vita, la stazione RIVER mini è la più portatile e compatta della linea di prodotti RIVER di EcoFlow con una capacità di 210 Wh.

All'inizio di quest'anno, DELTA Pro e DELTA Max di EcoFlow, entrambi progettati per fornire un backup di alimentazione domestica di più giorni, hanno superato il record Kickstarter per il progetto tecnologico più finanziato. Nota per lo spirito di innovazione nel campo delle batterie ad alta capacità, EcoFlow riconosce anche la necessità del mercato di disporre di una fonte di alimentazione, ovunque e in qualsiasi momento. Ereditando la tecnologia ad alta produttività e a caricamento rapido del marchio, RIVER mini di EcoFlow colma il vuoto del mercato di prodotti di questo tipo senza sacrificare capacità e versatilità.

"C'è una crescente domanda di energia portatile dato che sempre più persone, in particolare le giovani generazioni, sono altamente mobili, attive e sempre connesse ai loro gadget elettronici. La portabilità spesso ha un prezzo, che si tratti di dimensioni, praticità o compatibilità" ha aggiunto Thomas Chan, direttore R&D di EcoFlow. "RIVER mini di EcoFlow ridefinisce il concetto di portabilità poiché combina perfettamente portabilità e potenza. Si tratta davvero di una stazione di alimentazione di tipo "Take-and-go", abbastanza potente da fare la differenza nella vita quotidiana delle persone".

Ricarica rapida leader del settore

Con la tecnologia X-Stream di EcoFlow, RIVER mini supporta l'ingresso CA fino a 300 W e può essere ricaricata dallo 0% al 100% in 1,5 ore (prodotti simili in genere impiegano da quattro a otto ore). Inoltre è compatibile con l'ingresso solare e dell'auto, entrambi fino a 100 W, e richiede rispettivamente da 3 a 6 ore/3,5 ore per ricaricarsi del tutto.

Design funzionale e accattivante

Il design della stazione RIVER mini di EcoFlow è la combinazione perfetta di estetica e funzionalità. RIVER mini è in grado di alimentare simultaneamente sette dispositivi con una porta CA, una porta CC/auto, tre porte USB-A, una porta USB-B e una ricarica wireless da 15 W. L'esterno color nero intenso e le sottili curve conferiscono al modello un aspetto futuristico e un'estetica moderna, che si integra facilmente nell'arredamento a casa o al lavoro, nonché in qualsiasi situazione all'aperto.

Alimenta il 90% dell'elettronica di consumo

Con una potenza nominale di 300 W, la stazione RIVER mini di EcoFlow è dotata della tecnologia X-Boost, che consente di alimentare circa 600 W di dispositivi. Ciò significa che RIVER mini, così compatta, è in grado di alimentare il 90% dei dispositivi elettronici di consumo, tra cui computer portatili, TV, computer desktop, frigoriferi, aspirapolvere e così via.

Più silenziosa di una biblioteca

RIVER mini di EcoFlow emette da 38 a 44 decibel a una distanza di un metro durante il funzionamento e la ricarica, il che equivale al livello sonoro di una biblioteca. Il basso livello sonoro della stazione RIVER mini la rende adatta per l'uso in spazi pubblici come una biblioteca o un bar.

Modelli

RIVER mini è disponibile nella versione standard e in versione wireless per una maggiore praticità. La versione standard si presenta con un elegante rivestimento nero opaco e non supporta la ricarica USB-C o wireless.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667725/EcoFlow_RIVER_mini_Portable_Power_Station.jpg