Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "4 novembre Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Rendiamo omaggio ai caduti per la Patria, a chi si è sacrificato per la libertà e la democrazia, a chi oggi tutela la sicurezza dei cittadini. Un monito per l'Ue: andiamo avanti con coraggio verso una difesa comune". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.