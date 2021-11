ENGIE e' partner del progetto “UPPER” del Comune di Latina

04 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Obiettivo: recupero delle aree verdi e miglioramento della qualita' dell'aria.

Latina, 4 Novembre 2021 – ENGIE, player mondiale dell'energia e dei servizi, contribuirà allo sviluppo dell'ambizioso progetto UPPER lanciato dal Comune di Latina.

Il progetto UPPER, vincitore del bando Europeo “Azioni Urbane Innovative (UIA)” sul tema “Uso sostenibile del suolo”, lanciato il 1° settembre 2019 con il Comune di Latina come lead partner, ha l'obiettivo di implementare le “Soluzioni Basate sulla Natura” (NBS), ossia la coltivazione di piante e alberi che possano combattere i problemi ambientali, come l'aumento della temperatura, l'inquinamento di acqua e aria e il dissesto idrogeologico.

Il progetto prevede la rigenerazione di tre aree urbane che verranno riconvertite in Parchi Produttivi, per poi estendersi ad altri otto siti dimostrativi individuati nel Comune di Latina.

ENGIE nell'ambito del progetto si occuperà dell'analisi, monitoraggio e visualizzazione dei dati ambientali, per seguire l'evoluzione ed evidenziare i principali risultati sull'ambiente delle attività legate a UPPER (

A tal fine, ENGIE ha sviluppato una piattaforma digitale dedicata “UPPER ENGIE” per fornire all'Amministrazione dati ambientali in tempo reale (come temperatura, qualità dell'aria e livello di umidità) delle aree di intervento del progetto.

La piattaforma è collegata a una rete composta da otto stazioni di monitoraggio installate all'interno delle aree di progetto. Alle stazioni sono collegati 16 sensori per la verifica degli inquinanti atmosferici e dei parametri meteo. Il monitoraggio e l'analisi di questi parametri, e la comparazione con i dati storici, permetterà di verificare i risultati delle attività di riqualificazione previste.

Questo progetto rappresenta dunque un percorso condiviso con il Comune, per rendere Latina una città sempre più “smart”.

Un impegno quello di ENGIE che si aggiunge al percorso virtuoso di collaborazione e promozione della sostenibilità ambientale già avviato con il Comune di Latina. ENGIE, infatti, è già al fianco del Comune di Latina per la gestione dell'illuminazione pubblica e delle zone di sosta regolamentata.

ENGIE sta riqualificando, con l'utilizzo di lampade LED di ultima generazione, l'intera rete di pubblica illuminazione, evitando l'immissione in atmosfera di oltre 30.000 tonnellate di CO2. La gestione della sosta regolamentata è, altresì, orientata alla mobilità sostenibile, attraverso una gestione smart del traffico cittadino che comprende: sistemi digitalizzati a disposizione della polizia municipale, app per gli utenti e monitoraggio continuo dei dati di traffico.

“Siamo orgogliosi di essere ancora la fianco del Comune di Latina per rendere questa città un esempio di gestione virtuosa del bene pubblico, di sostenibilità ambientale e vivibilità. – dichiara Claudio Galli, Direttore Area Lazio di ENGIE Italia -. Le sfide legate al territorio sono tante, legate all'urbanizzazione, all'inquinamento atmosferico, all'utilizzo delle risorse naturali e alla conseguente fragilità dell'ecosistema nelle nostre aree urbane. ENGIE mette a disposizione il suo know how per contribuire concretamente a migliorare la qualità dell'aria e il benessere dei cittadini. Progetti come questo dimostrando come la collaborazione tra Amministrazioni e Aziende sia fondamentale per vincere le attuali sfide ambientali, per ridurre concretamente le nostre emissioni di CO2 e promuovere un'economia locale e globale, sempre più carbon neutral”.

“Il percorso verso la piena sostenibilità ambientale della nostra città prosegue anche grazie a questi progetti. – dichiara il Sindaco di Latina Damiano Coletta – Latina ambisce a un ruolo di primissimo piano non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo per quanto riguarda la vivibilità, il rispetto per l'ambiente e la capacità di attrarre risorse e di creare futuro. La collaborazione con ENGIE nell'ambito del progetto UPPER va in questa direzione e si aggiunge alle altre sfide già intraprese insieme, come quella sull'efficientamento energetico, che stanno facendo diventare la nostra città un esempio virtuoso in tema di sostenibilità. È la capacità di fare rete, anche tra pubblico e privato, a fare la differenza nell'affrontare i grandi temi che riguardano il nostro futuro e quello delle giovani generazioni”.

