Pd: Iori, 'da gruppo Senato condivisione scelte partito'

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Esprimo grande soddisfazione per l'esito del gruppo di oggi sul Ddl Zan che si è tenuto in un ottimo clima costruttivo e di unità, nel rispetto delle differenze. È stata ampiamente condivisa la linea dei vertici del gruppo e del segretario nazionale sulla gestione del provvedimento ed è stata rinnovata la fiducia nei confronti della nostra presidente, accompagnata da un lungo applauso. L' obiettivo è di procedere uniti in vista delle prossime importanti scadenze”. Lo dice la senatrice del Pd Vanna Iori.