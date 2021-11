Pd: Cirinnà, 'da gruppo Senato linea condivisa e compattezza'

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "La linea politica sul DDL Zan è stata largamente condivisa dal gruppo dei senatori del Partito Democratico. Chi ha seguito la legge come me dal primo giorno alla Camera aveva chiari tutti i punti su cui la destra non avrebbe mai accettato una mediazione, a partire dall'identità di genere. Con grande soddisfazione prendo atto dell'unità e della coesione del gruppo intorno alla Presidente Malpezzi e all'Ufficio di Presidenza del Gruppo di cui faccio parte”. Lo dice la senatrice del Pd Monica Cirinnà.