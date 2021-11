Pd: Malpezzi, 'assemblea Senato ha dimostrato volontà di unità nel pluralismo'

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov (Adnkronos) - Sul Ddl Zan "sono assolutamente convinta della serietà con cui hanno lavorato i senatori del Pd, come si sono approcciati al tema. L'assemblea di oggi ha dimostrato come nel pluralismo del gruppo, normale, ci sia la volontà di unità per il raggiungimento degli obiettivi". Lo ha detto Simona Malpezzi a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno.

"Sappiamo qual è il ruolo che abbiamo di baricentro nel centrosinistra e nel Paese e nel Parlamento, dove numericamente siamo il 12pc, con quello lavoriamo per consolidare" gli obiettivi, ha aggiunto la presidente dei senatori del Pd.