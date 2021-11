Tennis: MeToo in Cina, giocatrice accusa ex vice premier di molestie sessuali

04 novembre 2021 a

a

a

Pechino, 4 nov. (Adnkronos) - La tennista cinese Peng Shuai, ex n. 14 del singolare e n.1 del ranking di doppio, ha apparentemente accusato l'ex vice premier del Paese di molestie sessuali. In un post sul social network Weibo che è stato poi cancellato lo stesso giorno e la sua autenticità non è stata verificata dalla dpa, la Peng ha affermato di essere stata aggredita sessualmente dall'alto funzionario sposato Zhang Gaoli circa tre anni fa. Peng ha detto che avevano avuto una relazione intermittente qualche anno prima, ma che non poteva fornire alcuna prova per dimostrare il suo caso.

Una ricerca del suo nome su Weibo non ha prodotto risultati in quello che sembra uno strano caso. Le discussioni sul problema sono state bloccate, così come l'invio di screenshot del post originale in alcuni casi tramite le app di chat WeChat e QQ. Zhang è stato vice premier 2013-2018 e membro del potente Comitato permanente del Politburo 2012-2017. Peng è due volte campionessa del doppio del Grande Slam che non gioca dall'inizio del 2020. Nessuno dei due è stato raggiunto per un commento.

Le accuse sono le prime in cui viene citato un esponente di spicco del governo da quando il movimento #MeToo ha raggiunto la Cina nel 2018. Finora i pochi casi noti provenivano dagli ambienti accademici, dai media e dalle aree aziendali. "Perché sei dovuto tornare da me, mi hai portato a casa tua per costringermi a fare sesso. Non riesco a credere quanto fossi disgustata e quanto spesso mi sono chiesta se sono ancora umana", ha detto Peng nell'ormai cancellato post.