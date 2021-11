04 novembre 2021 a

Kazan, 4 nov. - (Adnkronos) - Ilaria Bianchi conquista la medaglia di bronzo nei 200 farfalla ai campionati europei in vasca corta di Kazan. L'azzurra tocca in 2'05"43 alle spalle della russa Svetlana Chimrova vincitrice in 2'04"97 e della danese Helena Bach (2'05"02).