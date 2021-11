Calcio: Europa League, Marsiglia-Lazio 2-2**

04 novembre 2021 a

Marsiglia, 4 nov. - (Adnkronos) - Marsiglia e Lazio pareggiano 2-2 in un match valido per la quarta giornata del gruppo E di Europa League disputato allo stadio 'Velodrome' della città provenzale. Al vantaggio dei padroni di casa firmato dall'ex Napoli Milik al 33' su rigore replicano al 7' di recupero del primo tempo Felipe Anderson e al 4' della ripresa Immobile, al 37' del secondo tempo Payet sigla il 2-2 finale. Nella classifica del girone guida il Galatasaray con 8 punti, tre in più della Lazio, segue il Marsiglia a quota 4 e chiude la Lokomotiv Mosca a 2.