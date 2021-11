Covid: Ronzulli (Fi), 'in corso pandemia di non vaccinati'

05 novembre 2021 a





Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Come era scontato il Covid continua a colpire soprattutto chi non si è immunizzato, specialmente per quanto riguarda le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva in modo particolare. Questo, ovviamente, non solo in Italia, tanto che il ministro della Salute tedesco ha definito lo stato attuale della situazione come una ‘pandemia dei non vaccinati'. Una definizione che dovrebbe far riflettere i no vax, ma anche chi è scettico e non si è ancora vaccinato. I dati parlano chiaro, il vaccino salva la vita ed evita gli effetti più gravi causati dal virus. Non c'è alternativa che proseguire in modo incessante nella campagna di immunizzazione”. Lo afferma la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.