Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'solo 17% studenti per Usr su bus? Mi risulta il contrario'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Solo circa il 17% degli studenti romani in media prenderebbe i mezzi per andare a scuola? Da quanto mi risulta le scuole della Capitale hanno i dati invertiti. Nel mio liceo (scientifico Newton a Roma - ndr) ad esempio è il 17% dei ragazzi che non viaggia con i mezzi pubblici". A commentare all'Adnkronos le ragioni della negazione della deroga alla doppia fascia da parte dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio al liceo Avogadro è Cristina Costarelli, presidente per il Lazio dell'Associazione nazionale presidi, che aggiunge: "E' un dato che mi lascia perplessa. Se così fosse stato, non avremmo avuto il problema della doppia fascia oraria di ingresso, contro cui noi dell'Anp ci battiamo da sempre".