Bonus TV 2021: quale televisore scegliere per non sbagliare?

05 novembre 2021 a

a

a

(Milano, 5 Novembre 2021) - Milano, 5 Novembre 2021 - In questi giorni milioni di Italiani sono alle prese con una scelta non da poco, l'acquisto di un nuovo televisore idoneo al nuovo protocollo di trasmissione TV. Per aiutare i consumatori, l'esperto di elettrodomestici Andrea Pilotti ha da poco aggiornato tutte le classifiche dei migliori televisori per rapporto qualità/prezzo. Attualmente i modelli più richiesti sono i

GUIDA ACQUISTI, UN PERCORSO DI FIDUCIA A BENEFICIO DI TUTTI

Il deserto autoreferenziale dei social, una triste realtà sulla quale Andrea Pilotti, esperto di tecnologia e recensore di elettrodomestici dal 2005, ha basato la fortuna del suo progetto editoriale Guida Acquisti. Se la maggior parte dei progetti editoriali sono autoreferenziali e spesso conditi da una forte dose di pubblicità occulta, il progetto di Andrea Pilotti va in tutt'altra direzione. L'idea di base? Condividere le esperienze e creare un forte spirito di gruppo. Se oggi i brand di elettrodomestici sovrastano di pubblicità i consumatori, inseguendoli anche con il noto remarketing, il lavoro di Andrea Pilotti va in direzione contraria, differenziandosi dall'attuale panorama dei recensori di elettrodomestici. Ne è prova la

GUIDAACQUISTI.NET

Guida Acquisti è il sito di Andrea Pilotti, recensore di elettrodomestici che aiuta i consumatori italiani a scegliere gli elettrodomestici più performanti per rapporto qualità/prezzo. Ciò avviene grazie a un esame attento dei prodotti sul mercato, e ovvia-mente, alle relative tecnologie di funzionamento. In dieci anni, sono state 42 milioni le persone che hanno visitato Guida Acquisti. Nel 2020, gli utenti che hanno consultato il sito sono stati 4,5 milioni, ad oggi l'esperto ha recensito circa 3500 prodotti, mentre sono 50.000 i fan della sua pagina facebook. A detta dell'autore Andrea Pilotti: “La cosa che mi rende più orgoglioso è che da anni sono diventato il consigliere di fiducia per l'acquisto degli elettrodomestici di migliaia di persone, con le quali ho creato una rete di scambio di informazioni per ampliare le mie conoscenze sull'effettiva qualità e durata degli elettrodomestici dopo l'acquisto” A questo si aggiunge anche la possibilità di risparmiare, grazie al comparatore di prezzi integrato nel blog, capace di estrapolare il miglior prezzo degli elettrodomestici sul mercato.

ELETTRODOMESTICI A CONFRONTO

A Gennaio 2021 Guida Acquisti ha inaugurato una sezione dedicata al confronto degli elettrodomestici. Spesso i consumatori si trovano a dover scegliere tra elettrodomestici che si assomigliano per funzione, prendiamo ad esempio frullatore, centrifuga, spremiagrumi ed estrattore di succo a freddo. Con tutti è possibile ottenere il succo di frutta, ma quale è più adatto alle specifiche esigenze del consumatore? Per rispondere a questa domanda è nata la sezione “Elettrodomestici a confronto”. Ogni articolo di approfondimento presenta caratteristiche, differenze e pro e contro di ogni elettrodomestico posto a confronto con la tipologia più simile per funzione, cercando di determinare quale scegliere in base alle esigenze specifiche del consumatore.

QUANDO SOSTITUIRE GLI ELETTRODOMESTICI?

Questa sezione aiuta i consumatori a capire quando riparare gli elettrodomestici e quando sostituirli con un nuovo modello. Questa è la domanda che sempre più spesso si pongono i consumatori italiani, che mentre un tempo erano abituati a elettrodomestici con una vita funzionale media di 20 anni, oggi si trovano a combattere con l'obsolescenza programmata che ne riduce la vita media a circa 6 anni per i modelli economici e 10 per i modelli più costosi. Quindi cosa fare? Riparare il pro-dotto facendo gli scongiuri affinché non si rompa entro breve tempo o acquistarne direttamente uno nuovo? A queste domande risponde la sezione “Quando sostituire gli elettrodomestici”.

NEWS DI SETTORE

Guida Acquisti non è solo recensioni, dal mese di luglio 2020 ha implementato una nuova sezione dedicata alle news del mercato degli elettrodomestici, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie, punto di partenza per ottenere prodotti più sicuri, durevoli e meno dispendiosi in termini di risorse energetiche. La sezione è denominata “News elettrodomestici”.

Per info sul comunicato stampa:

AG MEDIA SRLS

[email protected]