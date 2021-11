Scuola: Affinita (Moige), 'eliminare subito obbligo Green pass studenti in attività esterne'

05 novembre 2021 a

a

a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "L'obbligo di Green pass agli studenti nelle attività curriculari scolastiche esterne va eliminato subito. Condividiamo la preoccupazione dei presidi. Sono norme divisive e contrarie alle politiche di inclusione e diversità in cui da anni sono impegnate le famiglie e le scuole". Lo dice all'Adnkronos il direttore generale del Moige, Antonio Affinita che aggiunge: "E' vergognoso ed inaccettabile che contro il principio di gratuità del diritto allo studio i genitori dei ragazzi debbano pagare i tamponi per consentire ai loro figli di partecipare all'attività didattica. Così si lede la privacy, l'inclusione, la didattica, si favorisce la discriminazione fra poveri e abbienti. E si grava ancora sulle famiglie. O tamponi gratuiti o niente obbligo di Green pass per i ragazzi, sia a scuola che fuori scuola".