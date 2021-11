USLAM Air 5.0™ trasformato da UBTECH potenzia i robot aspirapolvere AIRROBO

05 novembre 2021 a

a

a

HONG KONG, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- AIRROBO (air-robo.com), il marchio di elettrodomestici smart con un'attenzione particolare alle tecnologie abilitate dell'intelligenza artificiale, supportato da UBTECH Robotics, azienda leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica umanoide, ha presentato oggi USLAM Air 5.0TM, la tanto attesa tecnologia per i propri robot aspirapolvere perfezionata da UBTECH Robotics. USLAM Air 5.0™ consente ai robot aspirapolvere AIRROBO di spostarsi e posizionarsi in modo intelligente e preciso con la creazione di mappe più intelligenti e la capacità di identificare gli oggetti.

La tecnologia LiDAR e l'algoritmo SLAM sono le tecnologie di base di qualsiasi tipo di robot. La potente tecnologia USLAM di UBTECH Robotics con la derivazione di USLAM Air 5.0TM ha dato al sub-brand AIRROBO una marca in più, in quanto risolve i problemi reali nell'automazione delle pulizie domestiche con efficienza, precisione e stabilità elevate, facendo sì che il robot si sposti evitando gli ostacoli che incontra lungo il percorso di pulizia e reagisca proprio come farebbe un essere umano.

Cos'è USLAM?

Dopo cinque anni di sviluppo tecnologico, UBTECH Robotics possiede una varietà di tecnologie di base proprietarie nel campo dei robot umanoidi, tra cui il sistema SLAM a sensori multi-fonte, la ricostruzione di mappe semantiche leggere in tempo reale, la percezione e la comprensione autonoma basata su scenari, la pianificazione della navigazione e il controllo delle decisioni. Sulla scorta di tali risultati, UBTECH Robotics ha sviluppato per conto proprio USLAM (sistema di navigazione e posizionamento autonomo) che integra le funzioni di localizzazione, mappatura, navigazione e percezione. USLAM non solo consente un sistema plug-and-play per più sensori, ma rende anche il posizionamento e la navigazione più efficienti, accurati e stabili.

Cos'è USLAM Air 5.0TM?

USLAM Air 5.0TM deriva da USLAM, che è stato convalidato e ottimizzato attraverso l'applicazione nel campo dei robot umanoidi per 5 anni. Supportando Cruzr, il robot di servizio intelligent cloud-based nel 2017, il robot per il monitoraggio autonomo degli interni AIMBOT nel 2019, il robot per la disinfezione ai raggi UV-C ADIBOT nel 2020 e il robot di servizio umanoide Walker nel 2021, il potente algoritmo USLAM di UBTECH Robotics ha promosso lo sviluppo della tecnologia di posizionamento e navigazione e l'implementazione di una più ampia gamma di applicazioni nel settore robotico.

Tecnologie Core

La robotica UBTECH potenzia AIRROBO applicando l'integrazione sistematica della tecnologia di posizionamento e navigazione autonoma agli elettrodomestici smart come i robot. USLAM Air 5.0TM è derivato da USLAM. "Air" indica e simboleggia l'algoritmo semantico leggero, che può essere interpretato come con meno requisiti di hardware, dato l'algoritmo più delicato. "Air" rappresenta anche l'identità del marchio AIRROBO. Nelle applicazioni pratiche, USLAM Air 5.0TM consente la mappatura di alta qualità in scenari domestici di grandi e piccole dimensioni, il posizionamento ad alta precisione multi-sensore di livello millimetrico, la pianificazione dinamica del percorso e la prevenzione autonoma degli ostacoli a tutto campo. Alla luce di quanto sopra, il robot aspirapolvere AIRROBO "pensa, comprende e risponde"* meglio in termini di mappatura, navigazione, pianificazione, percezione, posizionamento, pulizia, sicurezza ed esperienza dell'utente. (La tecnologia LiDAR è un metodo di rilevamento che utilizza la luce sotto forma di laser pulsato per misurare le distanze solo per una migliore navigazione, proteggendo la privacy degli utenti).

"Negli ultimi anni, con l'aumento della ricerca di un elevato standard di vita, i robot aspirapolvere in Cina e nel mercato globale si sono evoluti iterativamente per soddisfare la tendenza di una popolazione sempre più anziana, l'aumento della proprietà di animali domestici e di proprietari di case più giovani. Con gli elettrodomestici smart che entrano in milioni di famiglie, le diverse dimensioni dello spazio abitativo e il complesso ambiente interno sono diventati una sfida per il settore della smart home", ha dichiarato Tommy Zhang, general manager di AIRROBO.

Nel corso degli anni, la robotica UBTECH ha messo in uso i robot in molti campi, tra cui, USLAM ha elaborato oltre 100.000 chilometri di dati di percorso* per una navigazione accurata in scenari di grandi dimensioni. La superficie totale della costruzione autonoma della mappa di USLAM ha superato un milione di metri quadrati*. La precisione di posizionamento di USLAM ha raggiunto una precisione al centimetro, così come la precisione di controllo è al millimetro*. USLAM riconosce oltre un migliaio di identificazioni di target* e ha supportato la costruzione in tempo reale di mappe semantiche a livello di oggetto.

Informazioni su AIRROBO

AIRROBO è un marchio di elettrodomestici smart che si concentra sulle tecnologie abilitate all'intelligenza artificiale. Con il supporto di UBTECH Robotics, azienda leader mondiale nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica umanoide, AIRROBO punta a portare la tecnologia più all'avanguardia a un numero sempre maggiore di famiglie in tutto il mondo, rendendo la casa intelligente una nuova norma di vita.

*Durante l'uso, il LiDAR sul dispositivo costruirà una mappa per la sola pianificazione del percorso di pulizia. Vi assicuriamo che comprendiamo appieno l'importanza della privacy personale. La mappatura è utilizzata solo per estrarre le linee del percorso di pulizia e non sarà utilizzata per scopi diversi.

Contatto: Johnny LiangEmail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1678647/1__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1678716/2.jpg