05 novembre 2021

Kazan, 5 nov. (Adnkronos) - Italia ancora protagonista agli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan. Thomas Ceccon con il crono di 1.52.49 e Alberto Razzetti in 1.52.75 conquistano la medaglia d'argento e quella di bronzo nei 200 misti. Medaglia d'oro al greco Andreas Vazaios in 1.51.70.