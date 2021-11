Nautica, UNASCA: decreto per nuovi esami patenti moderno e funzionale

05 novembre 2021 a

(Roma, novembre 2021) - (Roma, novembre 2021) – Moderno e funzionale. In queste due parole si riassume l'essenza del Decreto Ministeriale 10.08.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre, che introduce le nuove procedure d'esame e i nuovi programmi per conseguire la patente nautica. La nuova disciplina si potrà applicare solo dopo la pubblicazione del decreto direttoriale che conterrà l'elenco unico nazionale dei quesiti d'esame “sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative”, così recita il decreto.

«L'azione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stata precisa e competente», dichiara il responsabile nazionale delle scuole nautiche Unasca Tommaso Boccanfuso.

«Il testo del Decreto è frutto del lavoro dell'Amministrazione con l'attivo contributo associativo; sono state ascoltate ed accettate molte nostre proposte che semplificano, modernizzano e danno indubbi vantaggi all'utenza e accresceranno sicuramente le file dei diportisti. Sul tavolo abbiamo messo la nostra esperienza di insegnamento, la nostra esperienza nel settore autoscuole», aggiunge Boccanfuso.

In breve, le novità più importanti: formazione pratica obbligatoria su unità da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale, in caso di esito negativo delle prove scritte dovranno essere ripetute solo le specifiche prove non superate, misure compensative per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

