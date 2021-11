05 novembre 2021 a

Kazan, 5 nov. (Adnkronos) - Alberto Razzetti ha vinto la medaglia d'oro nei 200 farfalla uomini agli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 1.50.24 davanti all'ungherese Kristof Milak, argento in 1.51.11 e al russo Egor Pavlov, bronzo in 1.51.81. Per Razzetti arriva anche il record italiano.