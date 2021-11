Incidenti: nel mantovano fuori strada furgone per trasporti sanitari, muore 20enne

05 novembre 2021 a

a

a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Una ragazza di 20 anni è morta in un incidente stradale in provincia di Mantova a bordo del furgoncino per il trasporto sanitario su cui stava lavorando. Attorno alle 15 il mezzo, appartenente all'Associazione Amica Emergenza e con quattro persone a bordo, è uscito di strada a Bagnolo San Vito, nel Mantovano, per cause ancora da accertare.

La ragazza, operatrice dell'associazione, è morta e il personale del 118 ha potuto solamente constatarne il decesso sul posto. Una donna di 54 anni, conducente del mezzo, ha riportato traumi al collo e al torace ed è stata portata in codice giallo all'ospedale di Mantova.

I due utenti a bordo, una donna di 71 anni e un uomo, hanno riportato ferite lievi e sono stati portati all'ospedale di Mantova per accertamenti. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, due automediche, tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.