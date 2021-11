Milano: ricercata per furti in stazioni treni, arrestata

06 novembre 2021 a

a

a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Una cittadina della Bosnia Erzegovina di 37 anni è stata arrestata ieri dalla polizia ferroviaria di Milano in quanto destinataria di un provvedimento di carcerazione per una serie di furti aggravati ai danni di viaggiatori. Gli agenti, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno della stazione centrale, hanno fermato per un controllo la donna che è risultata gravata dall'ordinanza emessa dalla procura di Milano dovendo espiare la pena complessiva di 3 anni e 4 mesi per una serie di furti aggravati commessi nelle stazioni lombarde e a bordo di treni. Per la donna si sono aperte le porte del carcere milanese San Vittore.