Bergamo: denuncia di aver perso documenti ma viene arrestato per droga

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Si presenta in caserma per denunciare di aver smarrito dei documenti, ma viene arrestato dai carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Bergamo Bassa hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino gambiano 26enne. L'uomo si è presentato in caserma per sporgere denuncia, ma dal controllo per verificarne l'identità, i carabinieri hanno constatato che lo stesso aveva in pendenza un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzione penali del tribunale di Bergamo.

L'uomo, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato e portato in carcere dove dovrà scontare la pena di un anno e 9 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente reato commesso dal settembre 2018 al luglio 2019 a Bergamo e Treviso.