Manchester, 6 nov. -(Adnkronos) - Il City sconfigge 2-0 in trasferta lo United e si aggiudica il derby di Manchester. La squadra di Guardiola chiude la pratica nella prima frazione grazie all'autogol di Bailly al 7' e alla rete di Bernardo Silva al 45'. In classifica i 'citizens' salgono al secondo posto a quota 23, due punti in meno del Chelsea capolista, mentre i 'red devils' restano quinti con 17 punti.